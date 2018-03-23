Политика В ЕС готовят жесткое послание в ответ на использование РФ нервно-паралитического вещества

2018-03-23 13:14 583

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которым представила первые результаты расследования отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии британского премьера, Мэй представила Макрону и Меркель подробную информацию "о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, производившегося в России".

Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми экспертами военной лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ Новичок.

По словам британского премьера, Лондон уверен в том, что "Россия ранее производила это вещество".

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность (за отравление Скрипаля) несет Россия.

Лидеры отметили важность направить жесткое европейское послание в ответ на действия России и договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни", − подчеркивается в заявлении.