Украина КАРТА Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C

2018-03-23 12:45 637

В Украину пришла совершенно н весенняя погода. После дневных оттепелей и солнышка термометры снова покажут "февраль". Так, сегодня в большинстве областей страны будет солнечный день. Небольшие осадки ожидаются только в южных и некоторых регионах восточных областей. Однако, уже к вечеру заметно начнет холодать.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура по всей Украине поднимется выше 0 градусов, а на Закарпатье достигнет отметки в +4°C.

В северных и центральных областях температура в среднем поднимется до +2°C...+3°C.

Только в восточных областях местами днем возможны легкие заморозки, до -1°C.

Днем в Киеве солнечно и относительно тепло (до +3°C), ночью столбики термометров опустятся до -12°C. Осадков не ожидается. Ветер - юго-западный, до 10 м/с.

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