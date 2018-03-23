Детали фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в апреле

2018-03-23 11:01 553

Апрельский репертуар Национальной оперы Украины насыщен знаковыми событиями и не оставит безразличными как ценителей оперного искусства, так и хореографического. Открывает программу месяца Гала-концерт, посвященный юбилею творческой деятельности одной из ярких звезд, балерины Елены Филипьевой. Также в репертуаре месяца фрагмент оперы «Князь Игорь» - одноактный балет «Половецкие пляски», поставленный к юбилею театра, и который в этом сезоне имел ошеломительный успех, как в Украине, так и за рубежом. Продолжая традиции проекта «Украинские оперные звезды в мире» в этот раз к участию в постановках приглашен Евгений Орлов (бас) и Михаил Дидык (тенор). Евгений Орлов впервые исполнит партию Верховного жреца друидов Оровезо в опере «Норма» и вместе с Михаилом Дидыком, в день памяти о погибших на Чернобыльский АЭС, будет петь «Реквием» Дж.Верди.

1 апреля - Гала-концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности народной артистки Украины Елены Филипьевой

В первый день апреля почитатели хореографического искусства будут приветствовать одну из самых талантливых балерин современности - Елену Филипьеву, которая в этом году празднует творческий юбилей.

В свое время, в 1988 году, после окончания хореографического училища, Елена Филипьева была принята в труппу Академического театра оперы и балета УССР им. Т. Г. Шевченко. В кордебалете практически не танцевала, и первой сольной партией в театре стала главная роль в балете «Жизель». В 1993 году, в возрасте 23 лет, стала самой молодой Народной артисткой независимой Украины. В 1994 году Елена выиграла золотую медаль Международного конкурса артистов балета «Майя», после чего по приглашению Майи Плисецкой неоднократно выступала на гастролях с труппой Гедиминаса Таранды «Имперский балет». Под руководством Майи Плисецкой работала над партиями балетов «Жизель» и «Кармен-сюита».

О своей профессии Елена Филипьева говорит: «Убеждена, нет маленьких ролей, а есть плохие артисты. Настоящая балерина даже в небольшой вариации может показать все стороны своего таланта…».

Елена Филипьева - лауреат Международных конкурсов артистов балета - в Москве (в 1989 г., ІІI премия), Санкт-Петербурге (конкурс «Майя», в 1994 г., золотая медаль), Японии (Нагоя, в 1996 г., серебряная медаль; в 1999 г., серебряная медаль). Награждена орденом Княгини Ольги III и II степени, Орденом Святого Станислава. Народная артистка Украины (1993 г). Гастролировала в России, Германии, Испании, Франции, Норвегии, Италии, Швейцарии, Канаде, США, Японии, Корее, Китае и других странах. Партнерами балерины по сцене были Николай Цискаридзе, Фарух Рузиматов, Александр Ветров, Алексей Фадеечев, Патрик Дюпон и многие другие известные танцовщики.

В программе Гала-концерта - лучшие фрагменты из балетных постановок Национальной оперы Украины.

22 апреля - опера «Норма» (В. Беллини)

Среди всех музыкальных произведений, которые создал Винченцо Беллини, опера «Норма», которая уже более чем 180 лет с неизменным успехом идет на всех знаковых оперных сценах мира, недаром считается истинным шедевром музыки. Один из музыкальных критиков ХІХ столетия писал о ней: «Из всех произведений Беллини именно в этой опере объединились глубокая реалистичность, мелодичное многообразие и наиболее потаенные чувства». По иронии судьбы этим критиком был ни кто иной, как Рихард Вагнер. Сам автор этого бессмертного произведения считал, что «Норма» - это лучшее из всего, что он создал в жизни.

И уже не первый раз в этом сезоне именно «Норма» становится той постановкой, в которой испытывают себя в новых партиях солисты Национальной оперы и приглашенные звезды. Так, в рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире» солист нью-йоркской Метрополитен-опера Евгений Орлов впервые будет петь партию Верховного жреца друидов Оровезо.

Также в главных партиях: Виктория Ченская (Норма), Сергей Пащук (Поллион), Наталия Николаишин (Адальжиза, молодая жрица), и др.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Николай Дядюра; режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко; хормейстер-постановщик - Лев Венедиктов; художник-постановщик - Андрей Злобин; художник костюмов - Анна Ипатьева; балетмейстер-постановщик - Анико Рехвиашвили.

24 апреля - балет «Кармен-сюита» (Ж.Бизе – Р. Щедрин) и одноактный балет «Половецкие пляски» (фрагмент оперы «Князь Игорь» А.Бородина)

Балет «Кармен-сюита» (Ж.Бизе – Р.Щедрин)

Одна из наиболее интересных интерпретаций оперной музыки Жоржа Бизе принадлежит композитору Родиону Щедрину и балетмейстеру Альберто Алонсо. Одноактный балет «Кармен-сюита» был создан для легендарной Майи Плисецкой. Премьера состоялась в 1967 году. Как отметил Альберто Алонсо, это была мечта не просто перевести на «язык танца» гениальную оперу Жоржа Бизе и новеллу Проспера Мериме, а создать оригинальную хореографическую партитуру на зажигательную и темпераментную музыку. Киевская премьера «Кармен-сюиты» состоялась 25 мая 1973 года. Постановщики, взяв за основу хореографию Альберто Алонсо, изменили кое-что в трактовке партий в зависимости от индивидуальности исполнителей. Александр Плисецкий хорошо знал московскую постановку, Азарий Плисецкий, который длительное время работал на Кубе, помнил постановку Альберто Алонсо. Сравнивая два варианта, балетмейстеры выбрали все лучшее и объединили в киевской постановке, которая не дублировала московскую, а была своеобразным прочтением балета Ж.Бизе-Р.Щедрина.

«Половецкие пляски» (фрагмент оперы «Князь Игорь» А.Бородина)

Идея создания постановки «Половецких плясок» на сцене Национальной оперы принадлежит художественному руководителю балета Анико Рехвиашвили. Фрагмент оперы Бородина «Князь Игорь» был поставлен к 150-летию театра (премьера состоялась осенью в 2017 году). «Сначала мы готовили лишь фрагмент, но появилась идея расширить его до одного акта, взяв музыку увертюры к опере «Князь Игорь». Таким образом, зрители увидят одноактный балетный спектакль, который состоит из двух картин: первая - это Киевская Русь, русичи, и вторая - это половецкий стан с танцами, - рассказала Анико Рехвиашвили. - Поэтому, что касается хореографического текста, то это полностью авторская работа. Бесспорно, читая музыку Бородина, понимаешь, каким характером он наделяет тот или иной эпизод. Но наше прочтение совершенно иное: привлечено другое количество солистов, и вообще - это другая история...". В январе этого года балетная труппа театра гастролировала в Японии, где зрители имели возможность увидеть «Половецкие пляски», которые произвели на них неизгладимое впечатление.

26 апреля - Вечер памяти о погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС – «Реквием» (Дж. Верди)

«Реквием» Джузеппе Верди пользуется такой же популярностью, как и лучшие, из его 26 опер. Закончен весной в 1874 году, через несколько лет после «Аиды», «Реквием» имел длительную историю создания. В Европе «Реквием» Верди завоевал аудиторию сразу; по свидетельствам очевидцев, ему аплодировали бурно, требуя повторения отдельных номеров. В то же время за пределами Италии отношение к «Реквиему» во многих странах было, а частично и остается неоднозначным: он больше воспринимается как произведение оперного жанра, нежели духовного.

В жизни каждого народа и каждого государства есть не только праздничные и светлые дни, но и трагические события. К сожалению, украинский народ не стал исключением, потому руководством Национальной оперы Украины было принято решение ввести это произведение в репертуар театра с целью достойного чествования памяти жертв Голодоморов, Героев Небесной Сотни и погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Работа над воплощением произведения проходила под руководством Николая Дядюри и Богдана Плиша и прозвучит в исполнении Оксаны Крамаревой (сопрано), Анжелины Швачки (меццо-сопрано). Также к исполнению «Реквиема» в рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире» приглашены два солиста - Евгений Орлов (бас) и Михаил Дидык (тенор).

Визит в Киев тенора Михаила Дидыка станет одним из главных событий апреля в Национальной опере Украины. Певец и раньше находил время и возможность в перерывах между зарубежными ангажементами побывать на родине. Михаил Дидык начал свою карьеру в родной Украине как солист Национальной оперы Украины, где он пел Ленского в «Евгении Онегине», Альфредо в «Травиате», герцога в «Риголетто» и Германа в «Пиковой даме». Вскоре после этого он начал получать приглашение от разных театров мира. Михаил Дидык объездил с гастролями многие европейские страны, а также Америку. Его голос звучал со сцены Большого театра, Мариинского, Финской национальной опере и Нью-Йорк Сити опера в Нью-Йорке, и многих других опер мира.