Украина фото Обыск базы полка Азов в Киеве: активисты строят баррикады и перекрывают движение

2018-03-23 12:13 1339

Нарастает градус у базы Нацкорпуса на Святошино, на месте значительные силы полиции и нацгвардии. В Сети происходящее назвали нападением на националистов. На место подтянулось много активистов. В знак протеста люди перекрыли крупную автомагистраль столицы.

Сотрудники спецназа Нацполиции утром в пятницу, 23 марта, пришли с обыском на базу партии Национальный корпус, расположенный на территории бывшего машиностроительного завода АТЕК в Киеве.

Об этом сообщил CМИ спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Это вызвало бурю негодования в Сети. Происходящее назвали нападением на националистов. На место подтянулось много активистов. В знак протеста люди перекрыли крупную автомагистраль столицы.

Напомним, 13 марта 2018 Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины и арестовал тренировочную базу полка Азов на заводе АТЕК. Согласно постановлению суда, арест накладывается на дом по проспекту Победы, 83Б и спорткомплекс по улице Чистяковская, 20. Помещение на заводе АТЕК арендовал полк Азов.