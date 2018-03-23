Мир Звезда запрещенного сериала "Сваты" Добронравов перенес тяжелый инсульт

2018-03-23 14:43 445

Актер театра и кино Федор Добронравов перенес инсульт, ему была проведена сложная операция.

Как сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники, впервые артист почувствовал себя плохо 17 марта. У него началось онемение и стала ухудшаться речь.

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К нему вызвали скорую, которая доставила его в одну из больниц Подмосковья.

В Украине Добронравов широко известен благодаря многолетнему участию в телесериале Сваты. В 2016 году актеру запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. Через год в Украине был запрещен и сам сериал Сваты из-за участия в нем Добронравова.

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