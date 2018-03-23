Украина Озвучены планы по минимальной и средней зарплате в этом году

2018-03-24 00:01 624

В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Луцке.

«В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами», — подчеркнул Президент.

Правительство все для этого сделало со своей стороны, отметил Порошенко.

«Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам», — добавил он.