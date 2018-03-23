Сборная Украины не смогла обыграть худшую команду ЧМ-2018

Коноплянка своей подачей нашел Кравца, и тот головой без проблем вколотил кожаную сферу в угол ворот.
Во втором тайме Украина после небольшой комбинационной паузы в центре поля, перешла большими силами на половину поля соперника, но найти лазейку в защите им не удавалось.
Ближе к середине Аравия и вовсе лишила наших игроков мяча, уверенно играя в центре поля и возле ворот Лунина.
Сборная Украины за несколько минут до конца основного времени организовала настоящий штурм и имела потрясающую возможность забить, но так и не смогли занести круглого в ворота.
Саудовская Аравия – Украина - 1:1
Голы: 0:1 – 32 Кравец, 1:1 – 38 Аль-Моуалад.
Саудовская Аравия – Аль-Мосайлем, Аль-Харби, Аль-Шахрани (Муат, 90), Аль-Моуалад (Аль-Кувайкиби, 72), Хаусауи, Аль-Шехри (Аль-Могауи, 61), Аль-Досари (Ашраф, 90), Отайф, Аль-Джассим (Асири, 80), Хаусауи, Аль-Салауи (Аль-Моашер, 86).
Украина – Лунин, Ракицкий, Матвиенко (Соболь, 65), Хачериди (Ордец, 70), Степаненко (Ротань, 46), Марлос (Беседин, 85), Караваев, Коноплянка, Цыганков (Буяльский, 46), Зинченко (Малиновский, 65), Кравец.
Предупреждения: Хаусауи (21), Аль-Могауи (79), Буяльский (83), Малиновский (87).