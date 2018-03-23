Сборная Украины не смогла обыграть худшую команду ЧМ-2018

Коноплянка своей подачей нашел Кравца, и тот головой без проблем вколотил кожаную сферу в угол ворот.

Вместо того, чтобы развить успех "сине-желтые" футболисты неожиданно пропустили гол в ответ. Саудиты, практически не имея моментов, реализовали свой первый же удар в створ ворот.

Во втором тайме Украина после небольшой комбинационной паузы в центре поля, перешла большими силами на половину поля соперника, но найти лазейку в защите им не удавалось.

Ближе к середине Аравия и вовсе лишила наших игроков мяча, уверенно играя в центре поля и возле ворот Лунина.

Сборная Украины за несколько минут до конца основного времени организовала настоящий штурм и имела потрясающую возможность забить, но так и не смогли занести круглого в ворота.