Политика США выделят $200 млн на военную помощь Украине

2018-03-24 00:07 609

 

В новом бюджете США предусмотрены 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. Еще 250 миллионов пойдут на на "борьбу с влиянием России" .

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, подписал бюджет США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который также предусматривает достаточно большую помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме.

В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.

Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн.

Еще за несколько часов до подписания, Трамп заявлял, что налодит вето на документ.

Американский лидер отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше "никогда не подпишет" бюджет подобный этому.

В частности, проблемы возникли из-за разногласий с демократами по вопросу о нелегальных мигрантах. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов "бросила" нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу.

В результате, в бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов - намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.

Кроме того, бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов - это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.

Еще по теме

В Украину ворвется весна: синоптики заявили о резком потеплении

2018-03-24 00:10 645

Когда электромобили будут стоить дешевле обычных авто

2018-03-23 20:32 783

В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков

2018-03-23 15:16 1058

КАРТА Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C

2018-03-23 12:45 1209

Еще новости в разделе "Политика"

Пусть врач скажет, что она здорова: в психике Савченко нашли изъяны

2018-03-24 00:20 624

Защита Савченко заявила об апелляции

2018-03-24 00:15 570

Савченко на суде обратилась с просьбой к Путину

2018-03-24 00:12 722

США выделят $200 млн на военную помощь Украине

2018-03-24 00:07 609
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Пусть врач скажет, что она здорова: в психике Савченко нашли изъяны 2018-03-24 00:20 624
Защита Савченко заявила об апелляции 2018-03-24 00:15 570
Савченко на суде обратилась с просьбой к Путину 2018-03-24 00:12 722
США выделят $200 млн на военную помощь Украине 2018-03-24 00:07 609

Лента

00:25 Индекс Пасхи: где украинцам дешевле всего собрать праздничный стол
00:20 Пусть врач скажет, что она здорова: в психике Савченко нашли изъяны
00:15 Защита Савченко заявила об апелляции
00:12 Савченко на суде обратилась с просьбой к Путину
00:10 В Украину ворвется весна: синоптики заявили о резком потеплении
00:07 США выделят $200 млн на военную помощь Украине
00:05 Сборная Украины не смогла обыграть худшую команду ЧМ-2018
00:02 Появилось видео, как Савченко обматерила прокурора прямо в суде
00:01 Озвучены планы по минимальной и средней зарплате в этом году
фото 22:12 Бейонсе выгуляла новое полупрозрачное золотое платье и мужа