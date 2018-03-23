Политика Защита Савченко заявила об апелляции

2018-03-24 00:15 573

 

Защита арестованного депутата Верховной Рады Надежды Савченко намерена в понедельник обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева о мере пресечения нардепу в виде содержания под стражей, сообщил адвокат Савченко Виктор Чевгуз.

"Обязательно подготовим апелляционные жалобы", - цитирует Цензор слова Чевгуза, который отметил, что пока Савченко будет содержаться в СИЗО СБУ.

Напоминаем, что депутата Верховной Рады Надежду Савченко задержали в зале парламента Украины. Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов.

"Вести" опубликовали большой интересный материал "У Тимошенко дрожали руки, а Савченко называли "бомбой". Путь летчицы от тюрьмы до тюрьмы", где описана судьба Надежды Савченко.

Также стало известно, что главари ЛНР могут рассмотреть вопрос предоставления политического убежища народному депутату Украины Надежде Савченко, если она к ним обратится по этому вопросу. Об этом заявил так называемый полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Ранее Савченко заявляла, что "ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Это территории, которые находятся в оккуупации. Это территории, на которых находятся и проживают в оккупации наши граждане", - отметила она.

Сама Надежда Савченко официально объявила о том, что начинает голодовку. Также она добавила, что не покинет территорию страны. "Потому, что я - герой Украины", - заявила она.

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