Политика Савченко на суде обратилась с просьбой к Путину

2018-03-24 00:12 725

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко снова призвала президента РФ Владимира Путина освободить всех «украинских политзаключенных и пленных».

«Я прошу вас еще раз: отпустите украинских политзаключенных и пленных, отпустите людей, обменяйте их на своих», — сказала она на заседании суда в Киеве.

Савченко отметила, что «каждый демократический политик должен ценить человеческую жизнь» независимо от политической ситуации.

«После выборов президента РФ и до спортивного праздника… есть возможность освободить людей, и я желаю вам успехов в этом», — добавила депутат.

Ранее Савченко заявляла, что готова «отсидеть 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных».

В пятницу Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток — до 20 мая.

Напомним, нардепа подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.