Политика Пусть врач скажет, что она здорова: в психике Савченко нашли изъяны

2018-03-24 00:20 624

 

Нардеп Надежда Савченко не такой человек, чтобы наперед планировать такие сложные вещи как теракт

Об этом в эфире рассказал глава Всеукраинского объединения ветеранов АТО Тарас Костанчук.

«Общался с Савченко после ее освобождения из российского плена. Мне всегда было понятно, что этот человек не настолько далек, чтобы что-то реально планировать и реализовать. Она слишком примитивна и прямолинейна», — сообщил он.

Костанчук добавляет, что Савченко говорит и действует так, как ей говорят из России.

«Все идет оттуда. Даже если посмотреть, как она пробовала выступить в Верховной Раде. Должна была выступать в свою защиту, а спровоцировала еще больший скандал. Умный человек так не будет себя вести. Я согласен с депутатами, которые предлагают проверить ее у психиатра. Пусть врач скажет, что она здоровый человек, а потом уже будем ей что-то инкриминировать. Она очень похожа на человека, который не слишком понимает, что делает», — полагает глава объединения ветеранов АТО.

Костанчук рассказывает, что будет тяжело доказать вину Савченко в организации теракта. Если у правоохранителей не будет свидетелей, которые подтвердят намерение Савченко осуществить этот теракт, то пленки, разговоры — это не доказанный факт.

«Нужно отследить цепочку, что было до того, какая была подготовка. Ей могут инкриминировать нелегальную перевозку оружия. Однако это же не одна Надежда Савченко его туда-сюда возит. Оружие возят для торговли, возят наши спецслужбы с той территории, чтобы потом доказать в Гааге, что на Донбассе присутствует Российская Федерация, чтобы были вещественные доказательства. В конце концов, это тоже можно инкриминировать. Это я обобщаю. Но нужно рассматривать этот эпизод», — подытожил эксперт.

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