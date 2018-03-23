Украина Индекс Пасхи: где украинцам дешевле всего собрать праздничный стол

2018-03-24 00:25 566

Стало известно, в какую сумму украинцам из разных областей обойдется праздничный стол на Пасху

Так, согласно подсчетам экспертов, третий год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 589 грн, а самой дорогой – в Киеве, 760 гривен.

Также относительно бюджетной «пасхальная корзина» будет в Ровенской (628 грн), в Волынской (631 грн), Черновицкой (635 грн) и Львовской (636 грн) областях. Стоимость такого же продуктового набора в Ивано-Франковской области превысит среднюю по стране и составит 676 грн.

Самая дорогая в регионе пасхальная корзина будет на Закарпатье – 719 грн. В центре Украины самая дешевая праздничная корзина будет на Сумщине – 613 грн.

Чуть больше придется за нее заплатить в Хмельницкой (629 грн), Черниговской (630 грн) и Кировоградской (631 грн) областях. В Винницкой области пасхальная корзина обойдется в 658 грн, в Полтавской – 662 грн, в Черкасской – 664 грн, в Киевской области – 678 грн и Житомирской – 680 грн.

Самая дорогая пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 760 грн.

В Луганской и Днепропетровской областях она обойдется почти в одинаковую цену – 668 грн и 669 грн соответственно. В Харьковской области за набор продуктов к празднику придется заплатить 670 грн.

Жителям остальных южных областей – Херсонской и Одесской – придется заплатить 669 грн и 673 грн соответственно.