Политика Появилось видео, как Савченко обматерила прокурора прямо в суде

2018-03-24 00:02 618

В сети появилось видео того момента в суде, когда нардеп Надежда Савченко в процессе словесной перепалки с прокурором Александром Банником называет последнего долбо*бом.

Это произошло после того, как прокурор Александр Банник попытался провести аналогию между делом Савченко и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева и выставил захваченных в плен российских военных в положительном свете по сравнению с Савченко.

Напомним, сегодня в Шевченковском суде Киева принимают решение о мере пресечения для подозреваемого в организации теракта и госпереворота народного депутата Надежды Савченко, с которой вчера Верховная Рада сняла неприкосновенность и дала разрешение на ее арест.