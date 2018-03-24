Политика Омбудсмен: Задержание Савченко прошло с нарушением

2018-03-24 14:30 1090

 

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время задержания нардепа Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства.

Во время задержания внефракционного народного депутат Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Данный факт подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. Вместе с тем, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата", - говорится в заявлении омбудсмена.

Денисова отметила, что, учитывая ситуацию, она лично будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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