Украина ВАЖНО! Переход на летнее время сегодня: когда надо перевести часы

2018-03-24 15:00 2529

 

Совсем скоро Украина перейдет на летнее время, а это значит, что мы будем спать на час меньше. Переводить часы в этом году будут традиционно в последние выходные первого месяца, в ночь с 24 на 25 марта.

По правилам, часы на час вперед нужно перевести ровно в 3 часа ночи, поэтому стоит запланировать это заранее, чтобы утром 25 марта никуда не опоздать. У тех, кто является обладателями новых гаджетов, перевод часов на летнее время произойдет автоматически. Но домашние и ручные часы надо будет не забыть перевести. "Вести" собрали все самые интересные факты о переходе на летнее время.
История вопроса

Стрелки часов с целью экономии энергии переводят на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Среди тех, кто не переводит часы - Россия, Япония, Китай, Казахстан, Киргизия. Ранее от перевода отказалась и Турция - теперь там живут по летнему времени.

Как перестроить организм на летнее время

При переходе на летнее время придется вставать на час раньше. А это спровоцирует недосыпы и собьет режим, к которому наш организм привык за последние полгода.

"От этих двух факторов — качества сна и биоритмов — зависит работа вегетативной нервной системы (ВНС). Приспособиться в одночасье к новым условиям она не может — на это уходит порядка двух недель. У людей, которые не блещут здоровьем, перестройка занимает до 30 дней", — объяснила "Вестям" Ирина Бартош, невропатолог, соавтор методики лечения вегетативных расстройств.

Чтобы уменьшить стресс от раннего подъема, специалист предлагает уже сегодня лечь на 15 минут раньше с тем, чтобы на столько же завтра раньше встать. Завтра — на 30 минут, послезавтра — на 45 и т. д. Таким образом к моменту перехода на летнее время, организм уже будет несколько адаптирован к раннему пробуждению.

Перевод часов: как поддержать иммунитет

Иммунная и нервная системы будут испытывать нагрузки. Их работа взаимосвязана. Поэтому стоит поберечь обе. Чтобы не перегрузить нервную систему, перенесите решение сложных вопросов, как рабочих, так и личных, на две недели позже.

Для поддержки иммунитета за 20 минут до каждого приема пищи съедайте немного цитрусовых.

Также медики рекомендуют насытить меню серотонином: "Это вещество хорошего настроения. Чемпионы по серотонину: бананы, овсянка, изюм, курага, орехи. Ешьте их каждое утро. Ежедневно старайтесь хотя бы 30 минут гулять на солнышке — ультрафиолет способствует выработке серотонина".

Сразу после пробуждения невропатолог советуют походить пару минут по зернам кукурузы или гречки, рассыпанным на лоскуте ткани — это упредит вялость.

"На каждой ступне находится порядка 30 биологически активных точек, связанных со всеми органами и системами организма. А после гигиенического душа примите контрастный. Он тонизирует ВНС", - объясняет Ирина Бартош.

Перевод часов на летнее время: Как быстро проснуться

Первое время проспаться на час раньше привычного будет сложно, даже людям с самой сильной волей. Наши эксперты – фитнес-тренер, учитель по йоге Галина Арвахи, и терапевт Наталья Гордиенко – поделились секретами быстрого пробуждения и хорошего настроения в течении дня.

Они советуют:

- хорошенько потянуться;

- сделать гимнастику: лежа в кровати растереть ладони до ощущения тепла, приложить ладони на глаза и сделать 30 нажатий, перенести ладони на уши и также сделать 30 нажатий. Потом оложить правую ладонь на лоб, левую – на нее.

- Сделать растирание по линии лба от виска до виска – по 30 раз в каждую сторону. Положить правую ладонь на живот, левую – на нее. Сделать 30 круговых движений по часовой стрелке. Перенести руки к голове. Быстрыми движениями пальцев (как при печатании) сделать массаж головы, касаясь всей зоны роста волос. Продолжать в течение минуты.

- перенести руки на стопы и круговыми движениями промассировать каждый палец и центра стопы. Так стимулируются точки, отвечающие за различные органы и системы тела;

- включить любимую музыку;

- принять контрастный душ;

- выпить зеленый чай с лимоном (он оказывает тонизирующее воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также содержит ударную дозу витамина С, который стимулирует работу мозга).

 

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