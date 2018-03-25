Политика Путин знает, что делать дальше − Песков

2018-03-25 01:24 746

 

Российский лидер нацелен на выстраивание добрых отношений со всеми государствами, однако не позволит заступать за красные линии интересов РФ.

Президент РФ Владимир Путин, который 18 марта был переизбран на новый срок, знает, как будет дальше работать на своём посту. Об этом в интервью телеканалу МИР 24 заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких либо промедлений она будет реализовываться", − отметил Песков.

Также он подчеркнул, что внешняя политика России останется последовательной и конструктивной и Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов страны.

"Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России. Внешняя политика Путина... нацелена на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства", − указал представитель Путина и добавил, что российский лидер "никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России". 

Ранее Песков назвал цели Путина на посту президента.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства, который стал лидером голосования, набрав более 76% голосов избирателей.

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