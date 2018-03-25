Политика Савченко голодает, ей дали горячую воду и душ

2018-03-25 01:28 559

Народный депутат Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена по результатам встречи представителей секретариата уполномоченного ВР по правам человека с Савченко в субботу.

"Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, в последний раз она поела вечером 23 марта", - говорится в сообщении.

На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет.

Отмечается также, что просьба Савченко о горячей воде и душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача при необходимости.

Пресс-служба сообщает, Савченко выразила работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере.

"Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - отметили в пресс-службе омбудсмена.

Как сообщалось, ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время задержания Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Она также заявила, что будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечениянардепуНадеждеСавченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20мая безальтернативы внесения залога.

Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она устроит голодовку.

22 марта Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко просто в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.