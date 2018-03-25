Украина На Пасху Укрзализныця пустит дополнительные поезда

2018-03-25 09:59 454

 

На Пасхальные праздники 2018 Укрзализныця назначила дополнительные поезда на популярные направления, которые помогут избежать нехватки мест.

Поезда будут курсировать на популярных направлениях Харьков — Ужгород, Черкассы — Львов, Днепр — Одесса и Константиновка — Одесса, пишет uz.ua. Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Всего на начало апреля (Пасха, напомним, приходится на 8 апреля) назначили восемь дополнительных поездов:

Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать 4 апреля.

Поезд № 63 Днепр — Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля.

Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля.

Поезд № 95 Черкассы — Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля.

Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.

Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля.

Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30

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