Политика Розенко рассказал, на сколько увеличат заработную плату украинцам

2018-03-25 10:01 599

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в Украине средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен уже в октябре-ноябре этого года.

Об этом сообщает «Правительственный портал».

По словам Розенко, сейчас в Украине уже есть множество вакансий, с высокой зарплатой.

На сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата на которые превышает 15 тысяч гривен. Причем это не только Киев. Это и Полтавская и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату,

– сказал он.

Вице-премьер-министр убежден, что в частных агентствах по трудоустройству также достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда.

Кроме того, чиновник отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, правительство работает и над улучшением же условиях труда.

«Европейские стандарты должны применяться не только в оплате труда, но и в условиях, в которых работает работник. И здесь, безусловно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа и мы работаем по каждому этому направлению», – подытожил Розенко.