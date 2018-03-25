Украина В Минсоцполитики рассказали, когда пересчитают субсидии украинцам

2018-03-25 10:03 503

 

Министерство социальной политики заявило, что пересчет социальных субсидий за ЖКХ происходит в мае и октябре.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Министерство отреагировало на многочисленные сообщения в СМИ о том , что такой перерасчет производится в апреле.

«Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют переназначение субсидий на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре – на отопительный сезон», – говорится в сообщении.

Перерасчет в другие месяцы может быть произведен по индивидуальному запросу в другие месяцы.

«Например, человек стал пенсионером или перестал работать, и получает один доход – пенсию, – тогда он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, для учета его актуальных доходов», – объяснили в Минсоцполитики.

Кроме того, в ведомстве отметили, что перерасчет субсидий в апреле будет, но не на основе доходов граждан, а ввиду того, что апрель – не полный отопительный месяц.

При этом пересчет субсидий проведут на тех условиях, которые действовали в октябре 2017 года, когда были назначены «зимние» субсидии. А уже в мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы людей, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

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