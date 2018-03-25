Политика Кличко рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах в 2019 году

2018-03-25 10:05 454

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в 2019 году станет кандидатом на пост президента Украины.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel, передает DW.com.

"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - отметил Кличко.

Также мэр Киева уточнил, что предостерег страны запада от снятия санкций в отношении России.

"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают. Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в 2014 году Виталий Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка.