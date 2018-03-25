Мир Скандал с Facebook: Цукерберга пригласили дать объяснения в Конгрессе США

2018-03-25 10:12 451

 

Главу компании Facebook Марка Цукерберга официально пригласили на слушания в Конгресс США, где он должен объяснить, каким образом данные 50 миллионов пользователей попали в руки политических консультантов Cambridge Analytica.

Об этом сообщает Reuters.

Когда именно будут проведены слушания, пока не сообщается.

Ранее по тому же вопросу Цукерберга пригласили в Европейский парламент.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.

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