Спорт Сборная Украины потеряла защитника перед игрой с Японией

2018-03-25 10:18 424

 

Центральный защитник Динамо Никита Бурда не поможет сборной Украины в товарищеском матче против Японии, сообщает официальный сайт ФФУ.

Бурда последние дни не тренировался в общей группы из-за травмы, и сегодня стало окончательно ясно, что к Японии в строй он не вернется.

Уже завтра защитник покинет расположение сборной Украины в Испании и полетит в Киев, где продолжит реабилитацию на базе Динамо. Характер его травмы и сроки восстановления пока не уточняются.

Никита Бурда – основной игрок Динамо в весенней части сезона, на его счету уже 6 матчей (1 гол) во всех турнирах.

Сборная Украины сыграет с японцами 27 марта в бельгийском Льеже. После вылета Бурды в составе сине-желтых осталось трое номинальных центрбеков – Евгений Хачериди, Иван Ордец и Ярослав Ракицкий.

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