Украина КАРТА Обострение в зоне АТО: сепаратисты прицельно обстреляли позиции ВСУ, есть жертвы

2018-03-26 10:13 657

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО. Один украинский военнослужащий погиб.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытное, Лебединское и Широкино. Из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков.

Также 82 мм минометы оккупанты применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя.

С БМП оккупанты вели огонь по силам АТО неподалеку Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На луганском направлении зафиксировано 2 обстрела. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого.