Мир Пожар и обрушение в ТРЦ Кемерово: число жертв достигло 64 человек

2018-03-26 09:12 868

В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово погибли по меньшей мере 64 человека. 

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня достигло 64, тела 6 из них остаются под завалами.

В настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют. 

Наиболее сложный участок для работы спасателей – обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но "ушли" при обрушении на уровень третьего этажа.

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что все затраты по похоронам погибших власти "возьмут на себя". По пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, вчера вспыхнул пожар на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Изначально сообщалось о 37 жертвах. Также стало известно, что среди погибших девять детей.

 

 

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