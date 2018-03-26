Детали Канцлер Австрии призвал Евросоюз немедленно прекратить переговоры с Турцией

2018-03-27 10:43 1558

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt осудил военные действия Турции в Сирии и призвал Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС.

"Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии (критерии вступления стран в ЕС) более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены", – заявил Курц накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне.

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При этом он отметил, что "Турция остается важным стратегическим партнером ЕС, с которым следует сотрудничать в рамках концепции соседства".

Ранее сообщалось, что ЕС сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены Евросоюза.

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