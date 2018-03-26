Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет тепло и солнечно, но к вечеру снова мороз

2018-03-26 10:41 621

Сегодня, 26 марта, в большинстве областей Украины будет тепло и солнечно, в центре и на юге небольшие дожди. Температура воздуха днем поднимется до +13°C, однако к вечеру снова похолодает. Ночью снова ожидаются морозы до -11°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на западе без осадков, дневная температура будет держаться на уровне от +6 до +10°C.

Теплее всего в Закарпатской области - от +11°C до +13°C, а прохладнее - в Ивано-Франковской области, где температура воздуха составит +4...+6°C.

На востоке осадков не ожидается, днем от +5°C до +7°C, а в Харьковской области температура опустится до +2°C. В центральной части страны пройдут дожди в Винницкой и Кировоградской областях, днем от +4°C до +8°C.

На севере солнечная погода и без осадков, воздух прогреется до +8°C. На юге в Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, днем от 5°C до 9 градусов тепла. В Крыму +10°C...+12°C.

В Киеве также без осадков, днем от +6°C до +8°C. Ночью снова температура опустится ниже нуля, термометры покажут - 4°C...-6°C.

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