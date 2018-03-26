Экономика Стало известно, когда электромобили будут стоить дешевле обычных авто

2018-03-26 12:43 418

Стоимость электромобилей до 2025 года может стать ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Как сообщает Bloomberg, значительное снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

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Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.

Сегодня мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

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Напомним, за первые два месяца 2018 года в Украине было зарегистрировано 482 электромобиля.

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Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за утечки данных потерял 5,1 млрд долларов 2018-03-21 15:46 3869
Кабмин Гройсмана приступил к легализации майнинга криптовалют в Украине 2018-03-16 12:13 6661

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