Политика В Белоруссии освободили давнего противника Бацьки - оппозиционера Статкевича

2018-03-26 11:42 502

В Белоруссии из изолятора освободили задержанного накануне одного из инициаторов марша ко 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики оппозиционер Николая Статкевича.

Как сообщает "Радио Свобода", вчера поздно вечером отпустили других инициаторов марша: Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика, Максима Винярского, Леонида Кулакова и Евгения Афнагеля.

Напомним, ранее в Белоруссии задержали общественных деятелей, которые потенциально могли организовать несанкционированное шествие в Минске в День воли. Это неофициальный праздник, посвящённый принятию 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявлявшей независимой Белорусскую Народную Республику (25 марта 1918 года).

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