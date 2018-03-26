Курьезы фото "Трамвай не удержался и отомстил героям парковки", - реакция Сети на курьезное ДТП в Киеве

2018-03-26 11:14 579

В Киеве произошло курьезное ДТП с участием трамвая и элитного внедорожника. На улице Дмитриевской трамвай на полном ходу сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus.

Обошлось без пострадавших, однако машина сильно повреждена. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту было временно остановлено.

Киевляне отреагировали на это ДТП с юмором. В Соцсетях назвали произошедшее местью общественного транспорта героям парковки.

"Трамвай не удержался", "Лопнуло терпение, решил отомстить", "Так будет с каждым, кто паркуется, как му..ак", - не без иронии пишут люди в комментариях.

Как известно, в столице практически ежедневно из-за припаркованных в неположенных местам авто возникают серьезные проблемы в движении трамваем и троллейбусов.