Мир Число погибших при пожаре торгово-развлекательном центре снова выросло

2018-03-26 12:15 667

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" достигло 64, тела 6 из них остаются под завалами. Без вести пропавшими остаются еще около десяти человек.

На данный момент спасатели МЧС и следователи обследовали четыре этажа сгоревшего ТЦ. Началось новое задымление - тлеют и разгораются обрушившиеся перекрытия.

Проводится проверка помещений здания на устойчивость перекрытий, так как наблюдается провисание частей устоявшего перекрытия, крайне неустойчивы и основания каркаса здания. На месте пожара работают более 840 человек.

Ранее сообщалось, что число официально подтвержденных жертв пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в российском Кемерово возросло до 56 человек.

При этом отмечено, что за медицинской помощью обратилось 44 человека, 10 из них остаются в стационарах.

Позже глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня достигло 64, тела 6 из них остаются под завалами.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово возник пожар, в результате которого, Много жертв и раненных. Среди погибших есть дети.