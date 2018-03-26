Детали фото «Человек года-2017» Энергия обновления

2018-03-26 12:24 318

Субботним вечером, 24 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась двадцать вторая торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2017» и обладателей международных и специальных премий программы.

Почти сразу же обретя заслуженный имидж социально ответственного проекта, программа «Человек года» вновь и вновь подтвердила свою сопричастность к процессам, происходящим в украинском обществе. А девиз нынешней церемонии «Энергия обновления» более чем актуален и как нельзя более созвучен с вызовами и требованиями сегодняшнего дня. В этом девизе и чёткая цель самой программы: предоставить и увенчать лаврами национального признания тех, кто уже сегодня работает на радикальное обновление страны и достигли в этом поразительных успехов.

Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал искренней признательностью победителей в 17-ти национальных номинациях, известных зарубежных деятелей – обладателей международных премий и лауреатов специальных премий программы. А поскольку награждение сопровождалось восхитительными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, то праздничное настроение сохранялось до последнего, заключительного аккорда. Им стала «Песня счастливых людей» в исполнении её автора Олега Шака.

Как и у всех предыдущих, у нынешней торжественной церемонии есть, несомненно, свои особенности. Но есть у них и общий фундамент – непреходящие человеческие ценности, оптимизм и вера в будущее. Те основополагающие принципы, которые позволяют общенациональной программе «Человек года» быть по-прежнему востребованной украинским обществом.

Обладателями премий «Человек года-2017» в 17 национальных номинациях стали:

«Региональный лидер года»

Олег СИНЮТКА – Председатель Львовской областной государственной администрации;

«Мэр больших городов»

Владислав АТРОШЕНКО – Мэр г. Чернигов;

«Мэр малых городов»

Анатолий ФЕДОРЧУК – Мэр г. Борисполь;

«Промышленник года»

Олег КОРНЕЦКИЙ – Генеральный директор ОАО «Днепровагонмаш»;

«Предприниматель года»

Олег МАЙБОРОДА – Генеральный директор ООО «Укрбуд Девелопмент»;

«Менеджер года»

Дмитрий КОСТЮК – И.о. директора ГП «Завод «Электротяжмаш»;

«Финансист года»

Кирилл ШЕВЧЕНКО – Председатель Правления АБ «Укргазбанк»;

«Аграрий года»

Виктор КИРИЧЕНКО – Директор Института растениеводства им. В.Юрьева НААН Украины;

«Жилой комплекс года»

ЖК «ЗОЛОЧЕ» (Застройщик – группа компаний «ЗОЛОЧЕ». Председатель правления группы компаний Золоче Юрий Коржевский);

«Лидер ресторанного бизнеса года»

Денис КОМАРЕНКО – совладелец, шеф-повар гастрокафе «Тарелка»;

«Загородный оздоровительный комплекс года»

Дачный отель «ГЛЕБОВКА» (Собственник – Вячеслав Юткин);

«Телевизионный журналист года»

Василий ГОЛОВАНОВ (Телеканал NewsОne);

«Деятель искусства года»

Раду ПОКЛИТАРУ – Заслуженный деятель искусств Украины, хореограф, главный балетмейстер Академического театра «Киев Модерн-балет»;

«Спортсмен года»

Элина СВИТОЛИНА – ведущая украинская теннисистка, четвертая ракетка мира в рейтинге WTA;

«Меценат года»

Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД – Председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд наследия», совладелец благотворительной организации «Фонд духовного возрождения «Живой источник»;

«Новая генерация года»

Ирина ГОВОРУХА – популярная писательница, блоггер, журналист;

«Лидер малого и среднего бизнеса года»

«Медицинский центр Олега Колибабы»;

«Информационно-аналитический телеканал года»

Телеканал «Первый деловой».

Премию вручают вице-президент Ассоциации городов Украины Евгений Карташов и главный редактор "Политических Известий в Украине" Янина Соколовская.

Руслана Калищук-Пастржевская с сыном - всегда с "Людиной року"

Обладателями международных и специальных премий программы «Человек года-2017» стали:

Мари-Луиз КОЛЕЙРО-ПРЕКА – Президент Республики Мальта –Международная премия в области общественно-политической деятельности;

Ли Янг-Гу – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине – Международная премия в области дипломатии;

Людмила МОНАСТЫРСКАЯ – Народная артистка Украины, солистка Национальной Оперы Украины – Международная премия «За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины»

Ион СУРУЧАНУ – Народный артист Молдовы – Международная премия «За укрепление культурных контактов и духовное сближение народов»;

Сестры Элла и Дина РОУЗ (США) – популярные эстрадные певицы – Международная премия в области культуры и искусства;

Алекс ГОРОШОВСКИЙ – американский бизнесмен, общественный деятель, основатель агенции «Prestige Home Care Agency» – Международная премия «За милосердное отношение и искреннюю заботу о украинской диаспоре США»;

Нина МАТВИЕНКО – Народная артистка Украины, Герой Украины – Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни»;

Владимир РОЗУМЕНКО – профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Украины – Специальная премия газеты «КП в Украине» «Кумир Украинцев»;

Издательский дом «АДЕФ-Украина» – Специальная премия «За значительный многолетний вклад в развитие издательско-полиграфичной сферы Украины»;

Алексей СЕМЕНОВ – известный медиаменеджер, генеральный продюсер телеканала «Прямой» – Специальная премия «За разработку та успешное внедрение инновационных телеканалов в информационной медиа-среде Украины».