Субботним вечером, 24 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась двадцать вторая торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2017» и обладателей международных и специальных премий программы.
Почти сразу же обретя заслуженный имидж социально ответственного проекта, программа «Человек года» вновь и вновь подтвердила свою сопричастность к процессам, происходящим в украинском обществе. А девиз нынешней церемонии «Энергия обновления» более чем актуален и как нельзя более созвучен с вызовами и требованиями сегодняшнего дня. В этом девизе и чёткая цель самой программы: предоставить и увенчать лаврами национального признания тех, кто уже сегодня работает на радикальное обновление страны и достигли в этом поразительных успехов.
Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал искренней признательностью победителей в 17-ти национальных номинациях, известных зарубежных деятелей – обладателей международных премий и лауреатов специальных премий программы. А поскольку награждение сопровождалось восхитительными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, то праздничное настроение сохранялось до последнего, заключительного аккорда. Им стала «Песня счастливых людей» в исполнении её автора Олега Шака.
Как и у всех предыдущих, у нынешней торжественной церемонии есть, несомненно, свои особенности. Но есть у них и общий фундамент – непреходящие человеческие ценности, оптимизм и вера в будущее. Те основополагающие принципы, которые позволяют общенациональной программе «Человек года» быть по-прежнему востребованной украинским обществом.
Обладателями премий «Человек года-2017» в 17 национальных номинациях стали:
«Региональный лидер года»
Олег СИНЮТКА – Председатель Львовской областной государственной администрации;
«Мэр больших городов»
Владислав АТРОШЕНКО – Мэр г. Чернигов;
«Мэр малых городов»
Анатолий ФЕДОРЧУК – Мэр г. Борисполь;
«Промышленник года»
Олег КОРНЕЦКИЙ – Генеральный директор ОАО «Днепровагонмаш»;
«Предприниматель года»
Олег МАЙБОРОДА – Генеральный директор ООО «Укрбуд Девелопмент»;
«Менеджер года»
Дмитрий КОСТЮК – И.о. директора ГП «Завод «Электротяжмаш»;
«Финансист года»
Кирилл ШЕВЧЕНКО – Председатель Правления АБ «Укргазбанк»;
«Аграрий года»
Виктор КИРИЧЕНКО – Директор Института растениеводства им. В.Юрьева НААН Украины;
«Жилой комплекс года»
ЖК «ЗОЛОЧЕ» (Застройщик – группа компаний «ЗОЛОЧЕ». Председатель правления группы компаний Золоче Юрий Коржевский);
«Лидер ресторанного бизнеса года»
Денис КОМАРЕНКО – совладелец, шеф-повар гастрокафе «Тарелка»;
«Загородный оздоровительный комплекс года»
Дачный отель «ГЛЕБОВКА» (Собственник – Вячеслав Юткин);
«Телевизионный журналист года»
Василий ГОЛОВАНОВ (Телеканал NewsОne);
«Деятель искусства года»
Раду ПОКЛИТАРУ – Заслуженный деятель искусств Украины, хореограф, главный балетмейстер Академического театра «Киев Модерн-балет»;
«Спортсмен года»
Элина СВИТОЛИНА – ведущая украинская теннисистка, четвертая ракетка мира в рейтинге WTA;
«Меценат года»
Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД – Председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд наследия», совладелец благотворительной организации «Фонд духовного возрождения «Живой источник»;
«Новая генерация года»
Ирина ГОВОРУХА – популярная писательница, блоггер, журналист;
«Лидер малого и среднего бизнеса года»
«Медицинский центр Олега Колибабы»;
«Информационно-аналитический телеканал года»
Телеканал «Первый деловой».
Премию вручают вице-президент Ассоциации городов Украины Евгений Карташов и главный редактор "Политических Известий в Украине" Янина Соколовская.
Руслана Калищук-Пастржевская с сыном - всегда с "Людиной року"
Обладателями международных и специальных премий программы «Человек года-2017» стали:
Мари-Луиз КОЛЕЙРО-ПРЕКА – Президент Республики Мальта –Международная премия в области общественно-политической деятельности;
Ли Янг-Гу – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине – Международная премия в области дипломатии;
Людмила МОНАСТЫРСКАЯ – Народная артистка Украины, солистка Национальной Оперы Украины – Международная премия «За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины»
Ион СУРУЧАНУ – Народный артист Молдовы – Международная премия «За укрепление культурных контактов и духовное сближение народов»;
Сестры Элла и Дина РОУЗ (США) – популярные эстрадные певицы – Международная премия в области культуры и искусства;
Алекс ГОРОШОВСКИЙ – американский бизнесмен, общественный деятель, основатель агенции «Prestige Home Care Agency» – Международная премия «За милосердное отношение и искреннюю заботу о украинской диаспоре США»;
Нина МАТВИЕНКО – Народная артистка Украины, Герой Украины – Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни»;
Владимир РОЗУМЕНКО – профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Украины – Специальная премия газеты «КП в Украине» «Кумир Украинцев»;
Издательский дом «АДЕФ-Украина» – Специальная премия «За значительный многолетний вклад в развитие издательско-полиграфичной сферы Украины»;
Алексей СЕМЕНОВ – известный медиаменеджер, генеральный продюсер телеканала «Прямой» – Специальная премия «За разработку та успешное внедрение инновационных телеканалов в информационной медиа-среде Украины».