Политика Кто из нардепов прогулял весь март, а кто был в Раде но ни за что не голосовал

2018-03-27 08:09 553

Комитет избирателей Украины снова обнародовал данные по нардепам-прогульщикам. По данным КИУ, в марте 51 народный депутат пропустил 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро ни разу не голосовали .

Так, среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также сообщается, что многие депутаты проголосовали лишь несколько раз. Например, депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Добкин голосовал только один раз, его коллега Денис Емельянович нажал кнопку трижды, внефракционный Константин Жеваго голосовал шесть раз, а Михаил Добкин и Надежда Савченко – по восемь раз за месяц.

Кроме того, почти не голосовали другие нардепы, среди которых: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6% ), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Отмечается, что эти депутаты не были на больничном или в командировке. Они пропустили голосования по неизвестным причинам, хотя в большинстве случаев присутствовали в зале парламента.

По информации КИУ, только два нардепа не пропустили в марте ни одного голосования – это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш из Блока Петра Порошенко.

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых состоялось 399 голосований.

Еще по теме

Спикер рассказал, что будет с нардепами, которые не сдадут оружие

2018-03-22 20:00 2143

фото + видео Верховная Рада лишила неприкосновенности Надежду Савченко и разрешила ее арестовать

2018-03-22 13:42 4088

фото + видео "Они хотели снять с меня штаны", - Парасюк подрался с госохраной в Раде

2018-03-22 13:12 3813

Гранатами Раду не взорвешь, - Савченко назвала обвинения Луценко глупостью

2018-03-22 10:14 2572

Еще новости в разделе "Политика"

Холодницкий, как и Янукович, хранит все сбережения наличными в долларах и евро

2018-03-27 10:11 279

"Москва не останется безнаказанной", - глава МИД Британии Борис Джонсон

2018-03-27 09:42 372

Исландия официально объявила о временной приостановке отношений с Россией

2018-03-27 09:10 555

Кто из нардепов прогулял весь март, а кто был в Раде но ни за что не голосовал

2018-03-27 08:09 553
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Холодницкий, как и Янукович, хранит все сбережения наличными в долларах и евро 2018-03-27 10:11 279
"Москва не останется безнаказанной", - глава МИД Британии Борис Джонсон 2018-03-27 09:42 372
Исландия официально объявила о временной приостановке отношений с Россией 2018-03-27 09:10 555
Кто из нардепов прогулял весь март, а кто был в Раде но ни за что не голосовал 2018-03-27 08:09 553

Лента

10:11 Холодницкий, как и Янукович, хранит все сбережения наличными в долларах и евро
09:42 "Москва не останется безнаказанной", - глава МИД Британии Борис Джонсон
09:32 Амрам Петросян: Дипломатический демарш Запада приведет к укреплению России, как сверхдержавы
09:10 Исландия официально объявила о временной приостановке отношений с Россией
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:09 Кто из нардепов прогулял весь март, а кто был в Раде но ни за что не голосовал
22:00 Военного варианта решения конфликта на Донбассе нет, — Аваков
21:30 Решать будет Путин: в Кремле рассказали, как будут отвечать на выдворение своих дипломатов
21:00 Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко
20:30 Украина - Япония. Букмекеры определились с фаворитом пары