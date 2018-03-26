Политика Кто из нардепов прогулял весь март, а кто был в Раде но ни за что не голосовал

2018-03-27 08:09 553

Комитет избирателей Украины снова обнародовал данные по нардепам-прогульщикам. По данным КИУ, в марте 51 народный депутат пропустил 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро ни разу не голосовали .

Так, среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также сообщается, что многие депутаты проголосовали лишь несколько раз. Например, депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Добкин голосовал только один раз, его коллега Денис Емельянович нажал кнопку трижды, внефракционный Константин Жеваго голосовал шесть раз, а Михаил Добкин и Надежда Савченко – по восемь раз за месяц.

Кроме того, почти не голосовали другие нардепы, среди которых: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6% ), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Отмечается, что эти депутаты не были на больничном или в командировке. Они пропустили голосования по неизвестным причинам, хотя в большинстве случаев присутствовали в зале парламента.

По информации КИУ, только два нардепа не пропустили в марте ни одного голосования – это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш из Блока Петра Порошенко.

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых состоялось 399 голосований.