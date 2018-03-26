Политика КАРТА Пасхальное перемирие: Завтра на Донбассе стартует очередной режим прекращения огня

2018-03-29 09:40 1415

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе ранее договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников. Террористы практически ежедневно прицельно обстреливают позиции ВСУ. Прошлый режим тишины, объявленный 5 марта, продержался менее одного часа.

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенном на сайте ОБСЕ.

“Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00:01 по киевскому времени", – говорится в сообщении.

Напомним, очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, вступило в силу на Донбассе с полуночи понедельника, 5 марта. Позже сообщалось, что боевики обстреляли силы АТО уже через час после его начала.