Мир В РФ обещают выслать 60 дипломатов США

2018-03-26 16:30 688

 

В Совфеде пообещали, что ответ России на высылку из Соединенных Штатов 60 российских дипломатов, будет как минимум, симметричным.

В ответ на действия США Россия вышлет не менее 60 сотрудников американской дипмисси. Об этом в понедельник, 26 марта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова. Так что в ответ такой "подарок" США получат", - сказал Джабаров.

Он также заявил, что, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом Дональдом Трампом под "сильнейшим" давлением американского истеблишмента.

"Он подвергся крайне жёсткой критике из-за того, что все же поздравил Владимира Путина с переизбранием, а также что вёл подготовку к встрече с президентом России, к саммиту - в результате, ему пришлось принять это решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России", - заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".

О высылке российский дипломатов заявили также 14 стран ЕС.

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