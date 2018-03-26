Мир Весь список стран, которые заявили о высылке российских дипломато

2018-03-26 17:30 1141

Италия и Канада заявили о высылка российских дипломатов, сообщает Reuters. Канаду покинут четверо россиян. Италию, власти которой заявили о "солидарности с Великобританией" по делу Скрипаля, - двое.

Также Дания, Нидерланды и Чехия вслед за Францией и Германией высылают российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. В подобных мерах заявили внешнеполитические ведомства Финляндии и Румынии.

Кроме того, Эстония решила выслать военного атташе России в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Солсбери. Об этом на созванной в понедельник пресс-конференции заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, информирует Postimees.

"Сегодня после России была передана нота о высылке из страны военного атташе. Это скоординированные действия Европейского Cоюза", - заявил Миксер.

Хорватия, вслед за остальными странами, тоже вышлет одного российского дипломата из-за инцидента в Солсбери. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Пленковича. "Хорватия объявляет одного российского дипломата персона нон грата, выражая солидарность с Великобританией", - сообщает телеканал.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Литва, Латвия также заявили об аналогичных мерах.

Глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter заявил, что знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона, экс-ГРУшника Сергея Скрипаля 14 из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать дипломатов России.

В МИД РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы и США - Москва в ближайшее время пообещала ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.

О выдворении 13 российских дипломатов также заявил Киев. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.