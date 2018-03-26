Политика Что означает высылка российских дипломатов из Украины

2018-03-26 18:00 868

 

Экс-член комитета Рады по международным делам, политолог Тарас Чорновил объяснил, что выдворение 13 российских дипломатов не является разрывом дипломатических отношений. А консульства будут продолжать работать и никакой угрозы для наших граждан это не несет.

«Между посольскими и консульскими структурами есть отличие. Первые занимаются политическими вопросами. А консульская служба – решением проблем граждан. В данной ситуации, 13 российских дипломатов. Которых вышлют из Украины, приведет к зеркальному решению со стороны РФ. Но никак не затронет консульские функции, они как работали, так и будут работать. Просто количества штата сотрудников дипломатической службы будет сокращено до минимума. Никаких угроз для наших граждан, находящихся там, это не несет. А у посольств не будет ресурсов и времени в таком полном объеме (как до 2014-го), заниматься культурным и торговым сотрудничеством», - сказал Чорновил.

Напомним, в уже несколько лет мы находимся без посла РФ – Михаила Зурабова отозвали из Украины в 2014-ом, а спустя несколько недель мы отозвали своего посла в Киев – Владимир Ельченко. Как сообщали "Вести", 26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что из страны будут высланы 13 российских дипломатов. За день до этого первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко публично объясняла необходимость в дипломатических контактах между странами. Она уверяла, что Киев не может выслать российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов. Такова реакция на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля. Само дело вылилось в новый виток противостояния между США и РФ.

Еще по теме

Решать будет Путин: в Кремле рассказали, как будут отвечать на выдворение своих дипломатов

2018-03-26 21:30 463

Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД

2018-03-26 20:00 520

Весь список стран, которые заявили о высылке российских дипломато

2018-03-26 17:30 1138

В РФ обещают выслать 60 дипломатов США

2018-03-26 16:30 685

Еще новости в разделе "Политика"

Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко

2018-03-26 21:00 343

Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД

2018-03-26 20:00 520

Дипломатические отношения Украины и России сведены к минимуму – Геращенко

2018-03-26 18:30 590

Что означает высылка российских дипломатов из Украины

2018-03-26 18:00 868
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко 2018-03-26 21:00 343
Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД 2018-03-26 20:00 520
Дипломатические отношения Украины и России сведены к минимуму – Геращенко 2018-03-26 18:30 590
Что означает высылка российских дипломатов из Украины 2018-03-26 18:00 868

Лента

21:30 Решать будет Путин: в Кремле рассказали, как будут отвечать на выдворение своих дипломатов
21:00 Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко
20:30 Украина - Япония. Букмекеры определились с фаворитом пары
20:00 Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД
19:30 Ощадбанк обратился с предупреждением к украинцам
19:00 В Москве скончался основатель МММ Мавроди
18:30 Дипломатические отношения Украины и России сведены к минимуму – Геращенко
18:00 Что означает высылка российских дипломатов из Украины
17:30 Весь список стран, которые заявили о высылке российских дипломато
17:00 По Киеву разъезжала маршрутка без двери