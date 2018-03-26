Политика Что означает высылка российских дипломатов из Украины

2018-03-26 18:00 868

Экс-член комитета Рады по международным делам, политолог Тарас Чорновил объяснил, что выдворение 13 российских дипломатов не является разрывом дипломатических отношений. А консульства будут продолжать работать и никакой угрозы для наших граждан это не несет.

«Между посольскими и консульскими структурами есть отличие. Первые занимаются политическими вопросами. А консульская служба – решением проблем граждан. В данной ситуации, 13 российских дипломатов. Которых вышлют из Украины, приведет к зеркальному решению со стороны РФ. Но никак не затронет консульские функции, они как работали, так и будут работать. Просто количества штата сотрудников дипломатической службы будет сокращено до минимума. Никаких угроз для наших граждан, находящихся там, это не несет. А у посольств не будет ресурсов и времени в таком полном объеме (как до 2014-го), заниматься культурным и торговым сотрудничеством», - сказал Чорновил.

Напомним, в уже несколько лет мы находимся без посла РФ – Михаила Зурабова отозвали из Украины в 2014-ом, а спустя несколько недель мы отозвали своего посла в Киев – Владимир Ельченко. Как сообщали "Вести", 26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что из страны будут высланы 13 российских дипломатов. За день до этого первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко публично объясняла необходимость в дипломатических контактах между странами. Она уверяла, что Киев не может выслать российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов. Такова реакция на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля. Само дело вылилось в новый виток противостояния между США и РФ.