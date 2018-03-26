Мир В Москве скончался основатель МММ Мавроди

2018-03-26 19:00 640

В Москве на 63-м году жизни скончался известный "бизнесмен", основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Как сообщает МК, около 01:00, 26 марта он был госпитализирован с автобусной остановки после того, как случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — утром он скончался.

Позже помощник Мавроди Александр Власов сообщил агентству новостей "Москва", что информация о смерти создателя МММ соответствует действительности.

"Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания", - сказал он.

Напомним, в феврале сообщалось, что Мавроди бросил вызов биткоину.