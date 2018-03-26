Политика Дипломатические отношения Украины и России сведены к минимуму – Геращенко

2018-03-26 18:30 590

Украина выслала российских дипломатов одновременно с американскими и европейскими партнерами, отметила политик

Высылка российских дипломатов из Украины была скоординирована с европейскими и американскими партнерами. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, дипломатические отношения с Россией Украина свела к минимуму.

"Утром говорили с министром (иностранных дел Украины) Климкиным в отношении российских дипломатов в Украине, и он рассказал о принятом президентом и соответствующими службами решении. В Украине давно нет российского посла, мы не приняли его агреман. Наши дипломатические отношения сведены к минимуму, в посольствах остаются в основном консулы, для правовой и консульской помощи гражданам. Демонстрируя солидарность с нашими европейскими партнерами, украинская сторона приняла решение на высылку еще нескольких дипломатов, которые оставались в российских представительствах в Украине. Украина сделала этот шаг одновременно с американскими и европейскими партнерами, было принято решение объявить об этом именно сегодня", – написала Геращенко.

Также она отметила, что, скорее всего, последует ответная реакция с российской стороны.

"Осознаем, что это получит обратную реакцию в РФ, но украинские консулы, которые останутся работать в соседней стране, будут тщательно и ответственно выполнять свои обязанности и помогать украинцам в беде, в том числе посещать наших политзаключенных", – добавила вице-спикер парламента.

Как заявил сегодня президент Петр Порошенко, Украина высылает российских дипломатов. По его словам, из страны выдворят 13 представителей РФ в знак солидарности с Британией из-за скандала с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергей Скрипаля, в котором подозревается Россия.