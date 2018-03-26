Политика Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД

2018-03-26 20:00 520

 

Деятельность 13 членов российского дипкорпуса в Украине несовместима со статусом дипломатов. В МИД заявили, что они являются сотрудниками спецслужб РФ.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца заявила, что российские дипломаты, которых выдворят из Украины, были на самом деле шпионами. Об этом она в понедельник, 26 марта, заявила в комментарии LIGA.net.

Как отметила Беца, деятельность 13 высылаемых из Украины российских дипломатов была несовместима со статусом дипломатов и консулов.

"Мы высылаем сотрудников посольства России, чья деятельность несовместима со статусом дипломатов и консулов. Они будут объявлены персонами нон грата и сегодня будет вручена нота протеста временно поверенному России в Украине. Они должны в ближайшее время покинуть территорию Украины", - подчеркнула Беца.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина вышлет 13 российских дипломатов.

Напомним, российских дипломатов также высылают 14 стран ЕС, США и Канада.

Еще по теме

Решать будет Путин: в Кремле рассказали, как будут отвечать на выдворение своих дипломатов

2018-03-26 21:30 463

Что означает высылка российских дипломатов из Украины

2018-03-26 18:00 868

В РФ обещают выслать 60 дипломатов США

2018-03-26 16:30 682

Украина составила план взыскания 2,6 млрд долларов с российского Газпрома

2018-03-26 15:14 761

Еще новости в разделе "Политика"

Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко

2018-03-26 21:00 340

Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД

2018-03-26 20:00 520

Дипломатические отношения Украины и России сведены к минимуму – Геращенко

2018-03-26 18:30 587

Что означает высылка российских дипломатов из Украины

2018-03-26 18:00 868
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко 2018-03-26 21:00 340
Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД 2018-03-26 20:00 520
Дипломатические отношения Украины и России сведены к минимуму – Геращенко 2018-03-26 18:30 587
Что означает высылка российских дипломатов из Украины 2018-03-26 18:00 868

Лента

21:30 Решать будет Путин: в Кремле рассказали, как будут отвечать на выдворение своих дипломатов
21:00 Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко
20:30 Украина - Япония. Букмекеры определились с фаворитом пары
20:00 Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД
19:30 Ощадбанк обратился с предупреждением к украинцам
19:00 В Москве скончался основатель МММ Мавроди
18:30 Дипломатические отношения Украины и России сведены к минимуму – Геращенко
18:00 Что означает высылка российских дипломатов из Украины
17:30 Весь список стран, которые заявили о высылке российских дипломато
17:00 По Киеву разъезжала маршрутка без двери