Спорт Украина - Япония. Букмекеры определились с фаворитом пары

2018-03-26 20:30 391

 

Во вторник, 27 марта, национальная сборная Украины по футболу проведет второй контрольный поединок в 2018 году, в котором встретится против команды Японии.

Как передает РБК-Украина, букмекеры считают "сине-желтых" фаворитом в данном матче, несмотря на невыразительную игру и блеклую ничью украинцев в первом поединке против сборной Саудовской Аравии - 1:1.

Поединок против арабов команда Андрея Шевченко проводила на 8-тысячном Муниципальном стадионе в Марбелье, но саудовцы выглядели на поле более уверенно и даже заслуживали победы.

Так, букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "желто-синих" с коэффициентом 2,62. В то же время ничья оценивается коэффициентом 3,20, а победа оппонента оценивается - 2,75.

Компания 1xBet на победу подопечных Андрея Шевченко принимает ставки с коэффициентом 2,72. На успех японцев - 2,77. Ничья оценивается в 3,4.

Посмотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1" в 15.20 по киевскому времени.

Напомним, в товарищеской игре между Россией и Бразилией (0:3) два футболиста "Шахтера" приняли участие в разгроме россиян.

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