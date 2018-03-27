Политика К массовой высылке российских дипломатов присоединилась Венгрия

2018-03-27 11:22 794

Венгрия в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии высылает одного российского дипломата.  

"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫСЫЛАЮТ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ И АТТАШЕ

Также известно, что Нидерланды и Албания высылают двух российских дипломатов, Норвегия - одного.

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