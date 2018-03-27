К массовой высылке российских дипломатов присоединилась Венгрия

Венгрия в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии высылает одного российского дипломата.
"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫСЫЛАЮТ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ И АТТАШЕ
Также известно, что Нидерланды и Албания высылают двух российских дипломатов, Норвегия - одного.