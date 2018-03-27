Политика Исландия официально объявила о временной приостановке отношений с Россией

2018-03-27 09:10 555

Власти Исландии объявили о временной приостановке двустороннего диалога с Россией из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 

"Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, − временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", − говорится в заявлении пресс-службы правительства страны.

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Правительство Исландии также призвало Россию дать объяснение тому, как нервный агент, первоначально произведенный в советских лабораториях, стал использоваться для нападения на гражданских лиц в Великобритании.

"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее около 20 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

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