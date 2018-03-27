Политика "Москва не останется безнаказанной", - глава МИД Британии Борис Джонсон

2018-03-27 09:42 372

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter заявил, что высылка российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля является самой масштабной в истории дипотношений. 

"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников является самой большой коллективной высылкой российских разведчиков, которая когда-либо имела место. Это поможет сохранить нашу общую безопасность", - написал он.

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫСЫЛАЮТ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ И АТТАШЕ

По мнению Джонсона, Москва не имеет права нарушать международные нормы и при этом оставаться безнаказанной.

Напомним, вчера 20 стран мира выслали российских дипломатов, среди которых США, Германия, Польша, Франция, Канада, Литва, Чехия, Нидерланды, Дания, Италия, Албания, Латвия, Румыния, Хорватия, Эстония, Финляндия, Швеция, Венгрия и Норвегия. Украина вышлет 13 российских дипломатов.

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