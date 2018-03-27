В ФРГ решили держать Пучдемона под стражей до экстрадиции в Испанию

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон останется под арестом в Германии, пока не будет принято решение по вопросу о его возможной выдаче Испании.
Соответствующий вердикт вынес местный суд Ноймюнстера (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ). Судья принял во внимание высокую вероятность того, что в случае освобождения обвиняемый может скрыться от следствия. В ходе заседания также была проведена формальная процедура идентификации личности арестованного.
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Теперь вопросом об экстрадиции будет заниматься Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Ему предстоит изучить запрос Мадрида и установить, нет ли правовых препятствий для его исполнения.
Как указали в Генрокуратуре ФРГ, соответствующее решение точно "не будет принято до Пасхи", в этом году отмечаемой католиками и протестантами 1 апреля.
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Напомним, 25 марта Пучдемон был задержан на автобане дорожной полицией Германии после пересечения границы с Данией. В настоящее время лидер каталонских сепаратистов находится в полицейском участке.