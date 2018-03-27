Детали Амрам Петросян: Дипломатический демарш Запада приведет к укреплению России, как сверхдержавы

2018-03-27 09:32 408

Такую точку зрения высказал президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян. В частности он считает, что “Вашингтон и его главный европейский союзник Лондон приступили к новой фазе гибридной войны против России. Дипломатические демарши в этом случае призваны символизировать международную изоляцию Москвы. Это важно с точки зрения выстраивания дальнейшей атаки на Кремль с целью устранения от власти только что переизбранного президента Владимира Путина и всей его команды.

В этой ситуации проявились все агенты влияния США в Европе. А это более 20 стран. Такого в истории России еще не было – единовременно выслано 114 дипломатов. Трудно предположить, как на это симметрично ответит МИД РФ. По сути из страны надо отправить на родину дипломатов 20 стран, что так же беспрецедентно в истории современной российской дипломатии. При этом следуя устоявшейся практике – это сделать придется иначе безнаказанная высылка российских дипломатов послужит сигналом к тому, что с нами так можно поступать в любых ситуациях.

Таким образом, мы находимся лишь у истоков широкомасштабной дипломатической войны. Чем это чревато догадаться не сложно. Будут торпедироваться старые и не допускаться новые экономические связи. Это негативно отразится на бизнесе и уровне жизни людей, причем не только в России, но и в Европе, которая так же страдает от санкционной политики. Вместо конструктивных, взаимовыгодных проектов в сфере наукоемких технологий, космоса, энергетики и медицины начнется гонка вооружений. Усилятся локальные конфликты, которые вполне могут стать предтечей третьей мировой войны. Управляемость международными процессами будет падать, что автоматически приведет к росту радикальных религиозных и террористических групп.

В такой ситуации требуется оперативная реакция и позитивное вмешательство негосударственных международных организаций. Пока правительства упражняются в искусстве давления на Россию, мы можем на горизонтальном уровне налаживать связи с гражданским обществом стран ЕС, США, Канады и не только. Неформальные отношения позволят в обход государственных структур формировать общественное мнение, привлекать на свою сторону экспертов и медийных авторитетов, налаживать столь необходимые экономические связи.

Оптимальным видится сценарий, когда страны ЕС откажутся от антироссийской риторики под давлением собственного общественного мнения. Это будет означать лишь одно – международный авторитет России резко взлетит вверх. Все поймут, что РФ достаточно окрепла для того, чтобы называться сверхдержавой . Это позволит в короткий срок нарастить экономический потенциал и хотя бы частично компенсировать потери возникшие в период агрессивных санкций. Уникальность текущего момента в том, что имеющиеся в руках неправительственных международных организаций инструменты вполне достаточны для того, чтобы на первом этапе компенсировать негативные действия Вашингтона, Лондона и их сателлитов, а затем просто переломить развитие событий в свою пользу “.

 

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Детали

Амрам Петросян: Дипломатический демарш Запада приведет к укреплению России, как сверхдержавы 2018-03-27 09:32 408
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