Мир Македония поддержала Лондон - высылает из страны российского дипломата

2018-03-27 14:15 381

МИД Республики Македонии официально сообщил, что страна высылает одного российского дипломата в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

"МИД объявляет, что в тесных консультациях с нашими союзниками ЕС и НАТО и в солидарности с Великобританией, решил выслать одного дипломата РФ в Республике Македония в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года," - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

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В заявлении внешнеполитического ведомства страны также указано, что использование военного оружия нарушает международное право, что сказывается на безопасности всех стран мира.

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