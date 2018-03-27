Политика Юрий Луценко радостно лайкнул отставку Натальи Корчак

2018-03-27 12:13 757

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не планирует оставаться в должности после 28 марта 2018 года, когда истекает срок ее полномочий.

"Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные" действия, гаражи, неподача в отставку, принципиальность, "связи с Народным фронтом", голос, внешность и т. п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", - написала она в своем Facebook.

Корчак также выразила надежду, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Нацагентства.

Судя по реакции пользоватеей Соцсетей, отставку Корчак практически все, в том числе и высокопоставленные госслужащие, восприняли крайне одобрительно. 

Напомним, ранее в НАБУ допросили главу НАПК Наталью Корчак. Перед этим Корчак обвинили в самовольном повышении своей зарплаты до 102 тысяч гривен.

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