Мир ТРАГЕДИЯ Люди ворвались в морг Кемерово: раскрылось, что в пожаре погибли более 40 детей

2018-03-27 13:14 681

Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово погиб 41 ребенок. Об этом свидетельствуют списки погибших, обнародованные в созданном родственниками жертв трагедии штабе, передает российский "Интерфакс".

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.

Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

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Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинотеатр и детские игровые площадки. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что кто-то из детей мог поджечь поролоновый наполнитель в батутном бассейне. По другой версии, на четвертом этаже торгового центра произошло короткое замыкание карусели, а затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне. Позже в Следкоме РФ сообщили, что по делу о пожаре в Кемерово задержали пять человек. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. В Кемеровской области из-за случившегося объявили трехдневный траур.

Сегодня жители Кемерово вышли на массовый митинг с требованием рассказать правдивые данные о пожаре. Правоохранители стянули в город большие силы.