Украина Стала известна дата суда по делу о подготовке госпереворота Савченко

2018-03-29 09:11 738

Дело народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в планировании госпереворота в Украине и террористического акта в правительственном квартале, передадут в суд через 2-3 месяца. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире одного из телеканалов. 

"Следователь говорит в 2, максимум в 3 месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс", - сказал он.

ВИДЕО: СУД АРЕСТОВАЛ САВЧЕНКО БЕЗ ПРАВА ЗАЛОГА - ОНА ОБЪЯВИЛА ГОЛОДОВКУ

Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал нардепу Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 20 мая 2018 года) без права внесения залога. 

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Савченко объявила голодовку, то есть с 23 марта. Спустя 2 дня ее адвокаты сообщили, что она уже похудела. 

САВЧЕНКО НА СУДЕ ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ К ПУТИНУ

 Напомним, Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады.

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